

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sono dati oggettivi a livello nazionale. La pressione fiscale è cresciuta in Italia negli ultimi dieci anni, abbiamo il record. Abbiamo il record anche di un ceto medio impoverito, dei poveri assoluti, il record storico. Questi sono dati inoppugnabili e nello stesso tempo non abbiamo misure per la crescita. Questa è la legge di bilancio veramente più draghiana forse, se vogliamo usare questo termine, che sia stata mai concepita. Non c'è nessuna misura di crescita e per fortuna che abbiamo portato i soldi del Pnrr, saremo in piena recessione". Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico.

"Per quanto riguarda il sostegno alle fasce più deboli - prosegue - chiariamolo, noi non siamo per un assistenzialismo per tenere le persone a casa. Siamo per offrire un lavoro dignitoso, il salario minimo legale è una nostra battaglia storica su cui abbiamo portato le altre forze di opposizione. Noi siamo per cercare di sostenere le imprese in questo momento, per farle crescere, per assicurare competitività perché si creino opportunità di lavoro. Noi siamo quelli che hanno sempre, anche quando eravamo al governo, sperimentato misure e incentivi per consentire alle imprese di innovare".

"Il nostro non è assistenzialismo. Questa è una deformazione di questo governo di centrodestra, che ha attaccato misure di sostegno alle fasce più deboli e nello stesso tempo poi si è inchinato a banche, industrie delle armi, i giganti americani del web, dove addirittura la tassazione è zero. È loro l'assistenzialismo, a favore dei grandi gruppi di potere", conclude.

