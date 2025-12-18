

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Chiedo al governo e alla maggioranza ma che sta succedendo? E' normale che ci siano emendamenti contro emendamenti e correttivi. Ma qui ormai siamo nel caos totale. Nelle ultime 48 ore sta succedendo di tutto". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social sulla legge di bilancio. "Erano partiti dovevano migliorare la Fornero e invece non solo l'hanno peggiorata ma da ultimo hanno fatto un emendamento che va a sacrificare chi ha riscattato la laurea".

E poi "gli studenti di medicina", la ministra Bernini li ha chiamati "poveri comunisti e ora ammette che è stato tutto un errore". Quindi i condomini: "Vogliono far pagare per i morosi chi è già in regola e chiedono la laurea per gli amministratori. Allora introduciamola anche per i politici, per chi vuole fare il ministro". Poi "c'è la storia del tetto al contante che puoi girare con una valigetta piena di soldi e poi ci hanno messo una tassa sopra e poi l'hanno tolta: tutto e il contrario di tutto".

"Per non parlare della vicenda Amazon che doveva al fisco italiano una somma grandissima e il governo ha fatto pressione per fargli fare uno sconto di oltre 2 miliardi mentre non ne fa nessuno agli italiani. E stiamo parlando solo dei pasticci e delle follie delle ultime ore. Non si ricorda un tale livello di incapacità e insipienza. E allora dico al governo che se non ha buone idee, noi abbiamo fatto alcune proposte di buon senso: creiamo una no tax area fino a 20mila euro, incrementiamo l'assegno unico per i figli, investiamo nella sanità e per le imprese ripristiniamo transizione 4.0 che funzionava. E poi la sicurezza: servono 25mila agenti, prendiamo i soldi buttati in Albania e mettiamoli qui in Italia dove servono".

