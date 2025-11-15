

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Quando finiscono poi, con balletti e saltelli, gli ricordiamo che c'è un Paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia. Ed è per questo che li invitiamo a considerare l'estensione della no tax area sino a 20.000 euro, investimenti seria in sanità, incremento dell'assegno per i figli. E ancora: ritorniamo per le imprese a transizione 4.0 col credito d'imposta, come nel 2019 e 2020, e da ultimo un pacchetto serio per la sicurezza, un'emergenza nelle nostre strade, nelle nostre periferie, anche nei centri storici. Prendiamo quei soldi buttati in Albania e li mettiamo in questo pacchetto". Lo dice in un video sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte, rilanciando il video della chiusura della campagna del centrodestra ieri a Napoli. "Fatti, non saltelli", scrive Conte.

