

Roma, 23 (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, riunitosi al Senato sotto la presidenza del ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato della nel corso dell’esame parlamentare.

Il disegno di legge di bilancio 2026-2028, comprensivo dunque degli effetti finanziari degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 154,4 miliardi nel 2026, a 137,9 miliardi nel 2027 e a 91,9 miliardi nel 2028. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa -spiega il comunicato di palazzo Chigi- risulta pari a circa a circa 226,9 miliardi nel 2026, 200,7 miliardi nel 2027 e 152,8 miliardi nel 2028.

Tra le principali modifiche apportate durante l’esame parlamentare sono state approvate misure di rafforzamento degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese.

