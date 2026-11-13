

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Il contesto economico nel quale si inserisce la manovra di bilancio è profondamente cambiato. A fronte di un'inflazione che, secondo i dati richiamati, ha raggiunto il 5,4%, gli aumenti delle retribuzioni contrattuali si attestano al 2,5%. Riteniamo positiva la scelta di detassare gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, ma è importante che il beneficio fiscale tenga conto anche della qualità dei contratti applicati. Non tutti i rinnovi, infatti, garantiscono lo stesso livello di tutela economica ai lavoratori. Per questo proponiamo che le agevolazioni siano riconosciute esclusivamente ai contratti che assicurano il trattamento economico di riferimento del rispettivo settore. Si tratta di una misura che consentirebbe di valorizzare la contrattazione di qualità e contrastare il dumping contrattuale, senza comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica". Lo ha dichiarato Massimo Visconti, presidente di Confintesa, intervenendo all'incontro con il Governo a Palazzo Chigi dedicato alla legge di Bilancio 2027.

Nel corso della riunione, Confintesa ha presentato una serie di proposte finalizzate a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori, sostenere l'occupazione e garantire maggiore equità nel sistema previdenziale. Tra le principali richieste figurano l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5% anche alle somme riconosciute a titolo di vacanza contrattuale ai lavoratori in attesa del rinnovo da oltre un anno – una platea che, secondo i dati Istat, interessa circa 1,1 milioni di dipendenti del settore privato – e l'introduzione di una soglia unica di 40.000 euro per la detassazione degli aumenti retributivi.

Sul fronte del pubblico impiego, l'organizzazione propone inoltre una deroga ai limiti assunzionali, con la possibilità di elevare il turnover al 75% negli uffici caratterizzati da gravi carenze di personale. In materia previdenziale, Confintesa chiede invece la piena rivalutazione delle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo per il 2027. "Nel corso dell'incontro abbiamo riscontrato un'apertura e una disponibilità al confronto da parte del Governo su alcune delle questioni sollevate", ha dichiarato Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa. "Si tratta di temi che incidono direttamente sulla condizione economica di milioni di lavoratori e pensionati e che richiedono risposte concrete. Abbiamo ribadito la necessità di una manovra che non si limiti a interventi di carattere fiscale, ma che affronti in maniera strutturale il problema della perdita del potere d'acquisto, valorizzi la contrattazione rappresentativa e sostenga il funzionamento della pubblica amministrazione. Confintesa continuerà a seguire con attenzione l'iter della legge di Bilancio, mantenendo aperto il dialogo con il Governo affinché le proposte presentate possano trovare un adeguato accoglimento".

