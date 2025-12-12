

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - La Commissione Bilancio del Senato tornerà a riunirsi sulla manovra domenica 14 dicembre alle 23, dopo un Ufficio di Presidenza, e una serie di incontri bilaterali che dovrebbero iniziare dalle 15 circa. Per quel momento si attende dunque il deposito delle ultime proposte di modifica da parte dell’esecutivo governo, che saranno presentate come riformulazioni di emendamenti parlamentari, e dovrebbero riguardare enti locali, iperammortamento e sismabonus.

La scansione delle tempistiche prevede che entro le 18 di oggi i senatori possano proporre subemendamenti ai dieci emendamenti depositati ieri dal governo. Previo accordo unanime tra i gruppi, poi, sarà possibile inviare entro domani alle 12 i subemendamenti alle proposte di modifica dell'esecutivo arrivate sempre ieri ma sotto forma di riformulazioni.

Impossibile dunque che la legge di bilancio possa approdare in Aula lunedì 15, come prevedere l’attuale calendario del Senato: martedì infatti è già stata convocata una riunione dei capigruppo che dovrà stabilire i nuovi tempi per l'esame in Aula

