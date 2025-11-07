

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Lo sciopero della Cgil contro la manovra arriva puntuale come l’influenza di stagione. Rigorosamente di venerdì e quando ancora l’esame parlamentare della Legge di Bilancio non sarà completato e, quindi, non si conoscerà il testo definitivo. Ma a Landini questo non importa: se al governo c’è il centrodestra, lui protesta a prescindere”. Così il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

“È ridicolo accusare la maggioranza di non fare niente per i salari. Negli ultimi due anni abbiamo abbassato le tasse a chi guadagna meno e ora proseguiamo con il ceto medio. Abbiamo rinnovato tanti contratti nel settore pubblico con aumenti anche superiori a quelli precedenti, ovviamente senza la firma della Cgil. Sosteniamo il rinnovo dei contratti privati con una flat tax al 5%. Se Landini vuole la patrimoniale o l’esproprio proletario è chiaro che da noi non li avrà. Ma basta guardare in faccia la realtà per capire che il suo è uno sciopero politico, non per difendere gli interessi dei lavoratori”, conclude.

