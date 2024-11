Roma, 1 nov (Adnkronos) - "Di sicuro, da parte di questo governo, c’è l’impegno di fare un grande recupero su evasione fiscale e stabilizzare le iniziative giuste che riteniamo eque come il taglio dell’Irpef, che andava reso strutturale, e il taglio del cuneo fiscale. Voci che hanno comportato un impegno di 15 miliardi, più la spesa per la sanità e il rinnovo di iniziative che danno respiro alle aziende". Lo ha detto a Sky Economia il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

"Per noi di Forza Italia che abbiamo chiuso una manovra che continua in una traiettoria di stabilità economica, la priorità è dare un segnale alla classe media che è quella che ha più capacità di spesa, può rimettere in moto i consumi e dare beneficio al Pil", ha aggiunto.