

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “Come ribadisce sempre il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia è totalmente contro la patrimoniale e contro ogni forma di doppia tassazione. La patrimoniale, infatti, rappresenterebbe una doppia imposta sul reddito: il risparmio degli italiani deriva dal frutto del loro lavoro e, come tale, è già stato tassato una prima volta. Introdurre una patrimoniale significherebbe tassare due volte lo stesso reddito”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito, intervenendo a Porta a Porta.

“L’Italia ha già diverse imposte di tipo patrimoniale: oltre all’Imu, esistono l’imposta di bollo, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, quella sulle attività immobiliari e molte altre. La ricetta di Forza Italia è chiara e si distingue nettamente da quella della sinistra, che ha nel proprio Dna la patrimoniale e la logica della tassazione continua. Il Partito democratico punta a colpire i risparmi e ad aumentare la pressione fiscale, con un approccio di stampo statalista. Noi, al contrario, promuoviamo una ricetta liberale fondata sulla crescita e sul sostegno agli investimenti delle imprese. Solo attraverso nuovi investimenti si possono creare sviluppo, posti di lavoro e salari più alti. Questa è la nostra visione, esattamente l’opposto di quella statalista che non porta alcun beneficio alle imprese e alle famiglie”, conclude.

