

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "La manovra ha rispettato pienamente i parametri fissati dall’Unione Europea. È una manovra da 18,7 miliardi di euro, che consente all’Italia di rientrare con un anno di anticipo rispetto agli obiettivi europei in materia di infrazione e finanza pubblica. Questo dimostra una grande credibilità dell’Italia a livello internazionale: il miglioramento dei giudizi delle agenzie di rating e la riduzione dello spread da 220 punti a meno di 80 in tre anni ne sono la prova concreta". Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito.

"Il governo - prosegue - è intervenuto sia sull’economia reale sia sull’economia sociale. Sul fronte dell’economia reale, negli ultimi tre anni l’esecutivo ha agito con decisione per ridurre la pressione fiscale e mettere più soldi nelle tasche degli italiani. Abbiamo stanziato oltre 18 miliardi per l’abbattimento delle tasse. Ricordiamo i 12 miliardi destinati al taglio del cuneo fiscale nel primo anno, un risultato che molti a sinistra ritenevano impossibile, poi confermato nel secondo anno e reso strutturale nel terzo. Con l’accorpamento delle aliquote Irpef, fino a 35.000 euro di reddito i cittadini hanno potuto beneficiare di un ulteriore vantaggio fiscale, e oggi con la riduzione dell’Irpef dal 35% al 33% fino a 50.000 euro di reddito, con un tetto fissato a 200.000 euro, si realizza un nuovo abbattimento delle tasse, a beneficio soprattutto del ceto medio, troppo spesso dimenticato".

"Noi abbiamo abbassato le tasse a tutti, la disquisizione su chi ha percepito di più o meno è assolutamente strumentale. Il punto è chiaro: abbiamo ridotto le tasse e aumentato il reddito disponibile per gli italiani, partendo dai redditi più bassi fino al ceto medio. Questa è la ricetta del centrodestra e di Forza Italia. Sul piano sociale, abbiamo destinato 2,4 miliardi aggiuntivi alla sanità, portando l’impegno complessivo a 7,4 miliardi di euro. Siamo inoltre intervenuti a favore delle imprese con un iperammortamento al 180% e al 220% per gli investimenti ecologici. Infine, la Zes ha già prodotto risultati straordinari per gli investimenti nel Centro-Sud. Questa è una manovra seria e credibile", conclude.

