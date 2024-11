Roma , 13 nov. - (Adnkronos) - “Noi stiamo vivendo un periodo che prepara una tempesta perfetta sull’industria per il prossimo anno. I dazi di Trump che varranno 270 mld di euro, il rischio della Germania che trascina l’Italia e il settore automotive nella recessione e questa manovra che mette zero sulle politiche industriali. Noi abbiamo oggi fatto una proposta molto semplice, trasformare tutti i bonus della Meloni in politiche strutturali con priorità precise che sono: sanità, scuola e politiche industriali. Aggiungo che per la prima volta tutte le opposizioni hanno firmato alcuni di questi emendamenti fondamentali trovando un accordo sulla sostanza di quello che interessa agli italiani”. Così Carlo Calenda a margine della conferenza stampa presso la Sala della stampa estera a Roma.