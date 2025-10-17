Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il contributo fiscale delle banche? Una roba inutile. Teoricamente è giusta, è chiaro che le banche guadagnano più dell'economia reale, ma quando si tassano le banche, da chi li riprendono i soldi? Dai correntisti. Meloni dovrebbe regolare l'energia elettrica, da lì sì arriverebbero soldi". Lo dice Carlo Calenda a SkyTg24 Live in.
Manovra: Calenda, 'contributo banche inutile, lo pagano correntisti'
17 ottobre, 2025 • 14:43
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il contributo fiscale delle banche? Una roba inutile. Teoricamente è giusta, è chiaro che le banche guadagnano più dell'economia reale, ma quando si tassano le banche, da chi li riprendono i soldi? Dai correntisti. Meloni dovrebbe regolare l'energia elettrica, da lì sì arriverebbero soldi". Lo dice Carlo Calenda a SkyTg24 Live in.