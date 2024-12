Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Questa mattina è stato espresso parere favorevole al Presidente del Senato sulla manovra di Bilancio, atto preliminare all'avvio dell'esame in Commissione Bilancio". Lo dice il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio di palazzo Madama.

"È stato un passaggio fondamentale, seguito dall’incardinamento della legge di Bilancio con la relazione del Senatore Guido Liris. È stato inoltre stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per oggi pomeriggio alle ore 17:00. Auspico che il confronto in Commissione possa essere franco, ma funzionale all’approvazione della manovra e quindi al bene degli italiani. Questo è il momento di lavorare con responsabilità e unità per garantire una manovra che risponda alle esigenze del Paese", conclude.