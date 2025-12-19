

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "La spavalderia e l’arroganza ascoltate dal palco di Atreju sono durate il tempo di un fuoco di paglia. Si sono frantumate sulle divisioni e sulle contraddizioni emerse in Senato, dove il governo è andato in tilt, sconfessando non solo le parole del ministro dell’Economia ma anche le soluzioni di mediazione firmate direttamente da Giorgia Meloni". Lo dice Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

"La Premier predica coerenza e capacità di governo ma tradisce le promesse fatte agli italiani, che chiedono riforme e misure concrete per rispondere al calo dei salari e all’aumento della pressione fiscale, non una narrazione trionfalistica della sua persona", aggiunge Braga.



