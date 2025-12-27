

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Oggi alla Camera comincia l’esame della legge di Bilancio, la più importante legge dello Stato. Ma si tratta di una messa in scena perché non una virgola potrà essere cambiata: la manovra è stata approvata al Senato la scorsa settimana e qui alla Camera sarà solo un passaggio formale perché va licenziata entro il 31 dicembre. Dunque, avremo una legge che oltre a creare ingiustizie, svuota ancora una volta le funzioni del Parlamento. Non una proposta delle opposizioni verrà accolta per migliorare pensioni, sanità, diritti dei lavoratori, non un euro potrà essere spostato per finanziare di più la scuola e i servizi pubblici. Abbiamo comunque presentato 80 emendamenti firmati dal Pd, più 16 condivisi con le altre opposizioni sui temi che ci sono più cari e su cui costruire un'altra idea di Paese e una vera alternativa: casa, salute, cultura, lavoro, Sud, pensioni". Lo scrive sui social Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

"La manovra del Governo Meloni -aggiunge- è così: modesta e mediocre, senza visione, fa cassa con chi già fatica. In tre anni e alla quarta legge di Bilancio, c’è un'Italia sempre più in difficoltà. Si sentono investiti dalla storia, ma invece saranno travolti dalla loro incapacità e dal dilettantismo di chi non ha mantenuto una sola promessa (abolizione delle accise, cancellazione della Fornero, solo per fare gli esempi più eclatanti…)”.

