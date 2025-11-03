

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Altro che manovra per la crescita: questa legge di bilancio è da insufficienza piena. Meloni aveva promesso di tagliare le tasse, ma solo di accise gli italiani pagheranno 600 milioni in più l’anno prossimo. Gli aumenti in busta paga? Quattro euro al mese. Una presa in giro. E dei 15 miliardi per il piano casa o dei 25 miliardi per le imprese annunciati al Meeting di Rimini, nessuna traccia”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervistata a Un Giorno Da Pecora.

“Se i soldi non c’erano allora, non si promettevano. La verità è che la pressione fiscale tocca il 43%, un record storico, mentre la spesa di Palazzo Chigi cresce. Prima di tassare ancora gli italiani - conclude - Meloni provi a tagliare gli sprechi del suo governo”.

