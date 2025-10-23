

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "È la manovra dello sceriffo di Nottingham quella di Giorgia Meloni. Niente per stipendi e pensioni, ma 23 miliardi di euro per le spese militari. Il taglio delle tasse non coinvolgerà il 75% dei contribuenti e, per i redditi fino a 28 mila euro, il beneficio sarà di appena 1,70 euro al mese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando con i cronisti in Piazza Montecitorio.

