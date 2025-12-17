

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il governo della guerra, quello che trova senza difficoltà 3,5 miliardi di euro per droni, navi e sottomarini, colpisce ancora una volta lavoratrici, lavoratori e studenti. Con un emendamento alla manovra arriva una doppia stretta sulle pensioni: si dovranno attendere fino a sei mesi in più prima di ricevere l’assegno pensionistico. Un vero e proprio scippo, mascherato da intervento tecnico". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Ma non basta. Questo governo penalizza anche chi ha investito nella propria formazione. Il riscatto della laurea viene svuotato di valore: per chi maturerà i requisiti nel 2035 si parla di fino a due anni e mezzo di contributi bruciati. Anni di studio, sacrifici e lavoro cancellati con un colpo di penna. Ve lo ricordate lo slogan 'aboliremo la Fornero'? Era propaganda, come tutto il resto. Oggi la destra non solo non abolisce nulla, ma peggiora le condizioni, allunga i tempi, scarica i costi sulle spalle di chi lavora e di chi studia, mentre continua a investire miliardi nella corsa al riarmo".

"È una scelta politica precisa e vergognosa: colpire il lavoro e il futuro per finanziare la guerra. La propaganda di questo governo è ormai ai limiti della decenza, e la manovra lo dimostra ancora una volta".

