Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il governo taglia i fondi agli asili nido di montagna. In Emilia-Romagna invece gli asili nido di tutti i comuni montani e delle aree interne sono gratuiti. A proposito: chi è che crede nei servizi di welfare per le famiglie e per chi vive in montagna o nelle aree interne?". Così Stefano Bonaccini sui social.