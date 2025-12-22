

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Questa è una manovra sostanzialmente inutile per la crescita". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, ospite al programma Start di Sky Tg24.

"Non cresciamo e non cresceremo mai dell’1% annuo nei cinque anni di Meloni. Questo ci condizionerà in quanto la competitività del Paese sta calando, delle politiche industriali non se ne vede traccia e quello che a me più colpisce è che non c’è una sola proposta di politica industriale in questa manovra, a meno che non mi si spieghi che per politica industriale si intende il ponte sullo stretto di Messina. In quel caso ci mettiamo a ridere, se non a piangere”, ha aggiunto.

