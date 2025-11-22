

Roma, 21 nov (Adnkronos) - "In un anno, mangiare costa 232 euro in più per le coppie con 2 figli. Una famiglia media italiana spende 174 euro in più di 12 mesi fa per fare la spesa. Ce lo dice l’ Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati Istat". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo a Bari ad una iniziativa di campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica.

"Gli stipendi sono fermi, con milioni di lavoratori che aspettano i rinnovi contrattuali e questo governo non fa nulla per aiutare consumi, per aiutare le famiglie, per proteggere le imprese. Intanto il Paese è ultimo in Europa per la crescita economica -ha proseguito Boccia-. L’unica cosa che il governo Meloni fa, con la misera manovra di bilancio che ha presentato, è quella di racimolare risorse, poche, per tenere i conti in ordine. E quindi altri condoni, rottamazioni e tasse. Addirittura stanno discutendo di tassare l’oro, raschiando il barile: hanno presentato un emendamento a prima firma del capogruppo di FDI che propone proprio questo".

"Vogliono tassare i gioielli di famiglia per fare cassa mentre noi, tutti uniti come centrosinistra, abbiamo presentato un emendamento che si preoccupa di restituire ai lavoratori il fiscal drag, cioè la parte dello stipendio ‘rubata’ dell’aumento della pressione fiscale causato dall’inflazione. Giorgia Meloni continuerà a prendersela coi giudici, con i giornalisti, con le opposizioni, col Quirinale ma, dopo quattro manovre economiche, il vero complotto ai danni del suo governo, purtroppo per lavoratori e imprese, lo sta costruendo la verità dei numeri”, ha concluso Boccia.



