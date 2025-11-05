

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Lo spettacolo che la maggioranza sta dando in Commissione Bilancio sulla manovra è patetico. Ora i partiti che sostengono il governo stanno litigando sul ruolo del relatore: siccome nessuno si fida dell’altro, non è ancora stato nominato. E quello che è ancora più ridicolo è che pare si stia valutando la scelta di nominarne addirittura quattro. Non è mai successo e sarebbe vergognoso". Lo dice Francesco Boccia.

"Ormai siamo alla divisione dei pezzi di potere e alla spartizione del bottino, con la regia del governo, che ancora una volta pretende di guidare il Parlamento attraverso le pressioni sulla sua stessa maggioranza. Una maggioranza che pensa solo agli equilibri interni, mentre il Paese affronta problemi gravissimi: disuguaglianze crescenti, lavoro povero, imprese in difficoltà", prosegue il presidente dei senatori del Pd.

"Ai partiti di questa destra non interessa nulla dei cittadini e delle loro fatiche quotidiane. L’unico collante che li tiene insieme è la gestione del potere, non l’interesse dell’Italia. Stanno insieme, sì, ma solo per dividersi il potere e garantirsi un equilibrio interno, mentre fuori da Palazzo Chigi cresce la sfiducia di chi lavora, produce e non arriva alla fine del mese", conclude Boccia.



