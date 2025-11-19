

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "L’impianto degli emendamenti che come Pd abbiamo segnalato integra e supporta il complesso degli emendamenti unitari presentati dal centrosinistra. Lo sforzo fatto con gli altri partiti ha prodotto un lavoro serio, rigoroso, che tiene insieme equità sociale, diritti, servizi pubblici, crescita e sostenibilità istituzionale. E su questi pilastri si fondano le proposte principali del Pd". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Dalla restituzione del drenaggio fiscale al salario minimo - prosegue - dal rafforzamento del Servizio sanitario nazionale agli investimenti su scuola, università e personale pubblico, dalla difesa dell’autonomia scolastica alla tutela dei diritti sociali e delle lavoratrici, dalla sicurezza alle crescita del sistema produttivo. Senza dimenticare la battaglia contro l’autonomia differenziata leghista che passa per la cancellazione degli articoli della manovra che, scavalcando una sentenza della Corte costituzionale, vogliono definire i Lep. Non permetteremo che Calderoli aggiri la Corte costituzionale firmando accordi con quattro Regioni, quelle governate dal centrodestra, senza il quadro garantista che la Carta richiede. È un metodo pericoloso, opaco, che mette a rischio l’unità del Paese e l’uguaglianza dei cittadini".

"I nostri emendamenti alla manovra si completano e integrano con le proposte delle altre forze progressiste sul fisco, sui congedi paritari, sulla giustizia, sulla transizione tecnologica, sulle città e sui giovani. Si tratta di una piattaforma complessiva che parla a famiglie, cittadini, lavoratori e imperar, donne e giovani, contrastando i vuoti slogan di propaganda della destra che ha presentato solo una manovra vuota e senza una idea per la crescita del Paese", conclude.

