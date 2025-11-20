

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Siamo di fronte ad una manovra, quella del governo Meloni, misera e senza prospettiva. Non c’è una idea per rilanciare la crescita, nulla a tutela delle imprese colpite dai dazi dell’amico Trump, nulla per rendere un po’ più robusti gli stipendi degli italiani. E’ una manovra che si preoccupa solo di tenere i conti in ordine perché, se non ci fossero le risorse del Pnrr, saremmo in recessione. E per fare questo sono costretti a raschiare il barile. Ho visto il fascicolo degli emendamenti alla manovra e mi ha molto colpito la prima pagina". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, intervenendo ad Andria ad un'iniziativa elettorale a sostegno dei candidati del Partito democratico.

"Da una parte c’è il primo emendamento a firma del capogruppo di FdI che riguarda la tassa sull’oro: tassano i gioielli di famiglia pur di racimolare qualche risorsa. Dall’altra c’è l’emendamento sottoscritto da tutte le opposizioni che si preoccupa di restituire ai lavoratori il fiscal drag, cioè la parte dello stipendio ‘rubata’ dell’aumento della pressione fiscale causato dall’inflazione. Con le nostre proposte dimostriamo che una altra idea di sviluppo, di crescita e di politica economica è possibile. Da una parte tassano l’oro e propongono condoni, noi ci preoccupiamo di proteggere i lavoratori e le imprese italiane", conclude.

