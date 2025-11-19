

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Questa è la manovra più inconsistente degli ultimi dieci anni. Talmente disperata da arrivare a tassare a casaccio pacchi e oro rispondendo come sempre a esigenze di gruppi di interesse. Penalizza il reddito da lavoro, protegge le rendite ignora la vita reale delle famiglie". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, alla festa per i 70 anni dell’Espresso a Roma.

"Dopo quattro manovre Meloni su cinque - prosegue - la verità è evidente: la pressione fiscale è aumentata, la sicurezza è diminuita, le diseguaglianze sono cresciute, le liste d’attesa si sono allungate, quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure e intanto i salari reali e le pensioni sono scese. Sono aumentati i dazi dagli Stati Uniti del loro amico Trump, mentre diminuiscono le imprese, schiacciate dall’incertezza e dall’assenza di una strategia industriale".

"Noi proponiamo l’esatto opposto. Il Partito democratico e la coalizione di centrosinistra hanno proposto una manovra alternativa che riduce le diseguaglianze, abbassa le tasse sul lavoro e sui giovani, costruisce un Piano Casa per riportare residenti e studenti nei centri storici, rilancia cultura e imprese, e rimette l’Italia in un percorso di crescita europea e non di isolamento. Un Paese come l’Italia non si guida a colpi di rottamazioni e condoni fiscali ed edilizi. Si guida restituendo dignità, opportunità e futuro a chi ogni giorno tiene in piedi l’Italia", conclude.

