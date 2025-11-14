

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Fdi ha presentato un emendamento alla manovra che di fatto riaprirebbe il condono edilizio del 2003, con un esplicito riferimento alla regione Campania. Più che un emendamento a noi sembra una promessa da campagna elettorale: votateci e riapriremo la sanatoria edilizia. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensa Giorgia Meloni: ritiene che sia un emendamento consono alla sua ‘rigorosa’ manovra?”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia arrivando a Napoli ad una iniziativa elettorale del Pd a sostegno di Enza Amato in vista delle prossime elezioni regionali.

