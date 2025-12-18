

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Abbiamo letto la riformulazione che riguarda la parte che riforma le questioni della previdenza. L’unica correzione riguarda il riscatto della laurea. Resta l'inasprimento della Fornero, non cambia quindi niente sulle finestre e neanche sul Tfr". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"La verità è che questo governo aumenta l’età pensionabile. Ora è in corso una riunione di maggioranza perché la Lega minaccia di non votare la riformulazione presentata. Siamo di fronte al caos, la manovra dovrebbe arrivare in aula il 22 dicembre e invece, per il match tra Giorgetti e Salvini, questo governo rischia di portare il paese all’esercizio provvisorio. Siamo di fronte ad una guerra intestina nella maggioranza con gravi forzature emerse al termine di 50 giorni che hanno visto la completa umiliazione del Parlamento”.

