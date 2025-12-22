

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "La legge di bilancio 2025? Tagli, accanimento contro lavoratori e pensionati e Mezzogiorno, privatizzazione dei servizi pubblici". Lo ha detto Francesco Boccia a Telenorba. "È inaccettabile che siano state sottratte risorse alle Regioni, utilizzando il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come un bancomat, mentre vengono ridotte le risorse per le infrastrutture vitali per il Paese. Inoltre, sui livelli essenziali delle prestazioni, i Lep, il governo mette mano a sanità, istruzione, trasporti e assistenza sociale, dimostrando chiaramente l’intenzione di tagliare i servizi alla persona per fare risparmio sul bilancio dello Stato", ha spiegato il presidente dei senatori del Pd.

"È evidente che la destra pensa che eliminare i servizi pubblici essenziali sia la strada per ridurre la spesa pubblica, ma lascia sempre aperti i rubinetti per gli evasori fiscali, senza rispettare le regole e le normative", ha proseguito Boccia.

"Questa legge di bilancio conferma un’altra visione del Paese, una visione che continua a favorire la privatizzazione dei servizi, mettendo a rischio la qualità dei diritti fondamentali dei cittadini e la coesione sociale. È un modello che noi, come Partito Democratico, continueremo a contrastare con forza, perché non possiamo accettare che i più deboli paghino il prezzo delle scelte sbagliate di questo governo", ha concluso Boccia.

