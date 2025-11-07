

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Landini e la Cgil annunciano un altro sciopero, venerdì 12 dicembre. Molto strano che sia un venerdì, chissà perché hanno scelto quel giorno. Forse un’idea io la ho…". Lo scrive su X il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami.

