Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Landini e la Cgil annunciano un altro sciopero, venerdì 12 dicembre. Molto strano che sia un venerdì, chissà perché hanno scelto quel giorno. Forse un’idea io la ho…". Lo scrive su X il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami.
Manovra: Bignami (FdI), 'sciopero Cgil di venerdì chissà perché, un'idea ce l'ho'
7 novembre, 2025 • 13:03
