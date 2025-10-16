

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore il documento Programmatico di Bilancio varato nel Cdm dal governo Meloni per l’anno 2026, una misura coraggiosa e concreta che mette al centro i cittadini e il lavoro. L’aumento dei salari, che rappresenta un passo fondamentale per migliorare il potere d’acquisto delle famiglie italiane e sostenere la crescita interna. La riduzione delle tasse per i cittadini, un segnale chiaro di attenzione verso il benessere economico delle persone e delle imprese, capace di stimolare consumi e investimenti". Così il senatore Gianni Berrino componente della X° commissione a Palazzo Madama.

"L’esclusione dell’Isee sulla prima casa è un intervento di giustizia sociale che riconosce il valore della casa come bene primario, riducendo così il peso fiscale sulle famiglie. Questa manovra rappresenta una svolta importante per il Paese, all’insegna della crescita economica e della tutela delle fasce più deboli. Siamo convinti che queste misure contribuiranno a rafforzare la fiducia dei cittadini nel futuro, favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. A tutta la sinistra e al signor Landini, mentre loro scendono in piazza fomentando l’odio e la rivolta sociale, il governo Meloni, silente e sempre presente è sempre attento ai veri problemi dei cittadini italiani", conclude.

