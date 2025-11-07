Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La Cgil convoca l’ennesimo sciopero generale. Nessuno sminuisce l’importanza del diritto alla mobilitazione, ma si rileva il costante tentativo da parte di Landini di bloccare il Paese. Il segretario della Cgil interpreta la rappresentanza come un veicolo di scontro sociale. Un tentativo che mette a repentaglio le relazioni industriali e il valore del confronto tra governo e corpi intermedi”. Così in una nota la vicesegretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini.
Manovra: Bergamini (FI), 'Landini tenta di bloccare il Paese'
7 novembre, 2025 • 13:03
