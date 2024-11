Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “La scelta del governo di tagliare tutti gli incentivi ordinari per l’edilizia rigenerativa e per l’efficientamento energetico unitamente all’azzeramento del fondo automotive ci allontanano dagli obiettivi europei e danneggiano la nostra economia in un momento molto delicato” Lo ha detto l’eurodeputato Pd, Brando Benifei, questa mattina nel corso della trasmissione Specchio dei Tempi su Rainews24.

“La manovra appare priva di una direzione chiara e prosegue nella scelta di investire in modo insufficiente sulla sanità: meglio sarebbe stato dedicare al taglio delle liste di attesa il misero risparmio mediamente di pochi euro che i contribuenti otterranno dalla riduzione delle aliquote IRPEF. L’Italia, oggi fanalino di coda della crescita in Europa, in questo modo rischia solo di peggiorare per via di scelte miopi del governo”.