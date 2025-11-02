

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Le agenzie internazionali di rating hanno elogiato i risultati ottenuti dal nostro governo in campo economico. Ora, con la legge di bilancio 2026, sostegno ai redditi dei lavoratori, alle famiglie, alle imprese e all’occupazione”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1.

