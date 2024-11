Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Tenuta dei conti e taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi, riduzione delle aliquote per i redditi medi e incentivi al lavoro e alle aziende: sono questi i punti indispensabili per Forza Italia”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg1.