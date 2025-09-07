

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Grazie al governo i conti dello Stato sono in ordine. Per Forza Italia la manovra di bilancio per il 2026 va indirizzata alla crescita con il taglio delle tasse a lavoratori e aziende, a favore delle famiglie e dell’occupazione". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai Tg Rai.



