

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quella a cui oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera è una manovra che guarda con responsabilità e buonsenso al ceto medio e a chi ha più necessità di essere sostenuto. C’è un importante contributo da parte degli istituti bancari che la Lega ha suggerito da subito, perché crediamo sia giusto che in un contesto complesso come quello attuale un settore che in passato ha potuto contare sul sostegno del Paese e ultimamente ha maturato utili record faccia la propria parte per sostenere i salari, la sanità, il lavoro, il benessere dei cittadini". Così il deputato della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione Enti Gestori e responsabile del dipartimento Economia del Partito.

"Da parte nostra c’è soddisfazione per l’approvazione di una manovra che contiene misure equilibrate ma incisive, di sostegno al Paese, come il forte intervento per aiutare le famiglie, la rottamazione fortemente voluta dalla Lega e le importanti risorse stanziate per la sanità", conclude.

