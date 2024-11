Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Matteo Salvini non governa, provoca. Vuole lo scontro, usa il suo potere per far alzare la temperatura: la precettazione non ha nulla a che vedere con l’interesse collettivo e si profila come una arbitraria violazione del diritto di sciopero”. Così Franco Mari, capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera.