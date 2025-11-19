

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi Alleanza Verdi e Sinistra in piazza con amministratori e amministratrici per denunciare una legge di bilancio che taglia le risorse agli enti locali. Significa tagliare la scuola, tagliare l'assistenza per i più fragili. Significa indebolire la vita di milioni di italiani e italiane in questo paese. È inaccettabile. Vogliamo cambiarla". Così Nicola Fratoianni a margine della manifestazione di Avs contro i tagli agli enti locali.

In Piazza Capranica con i parlamentari e i presidenti del gruppo alla Camera e al Senato, anche il co-portavoce Angelo Bonelli: "invito Giorgia Meloni a dire meno bugie sulla manovra perché non riguarda i veri problemi del paese, non affronta investimenti sulla sanità pubblica, taglia le risorse agli enti locali, aggredisce i diritti dei più fragili".

"In una situazione drammatica come quella della crisi climatica, pensa al condono edilizio e al ponte sullo stretto di Messina, sottraendo 14 miliardi di euro al trasporto e alla difesa del suolo a partire dal sud", conclude Bonelli.

