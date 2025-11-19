

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Dov'è finita la Giorgia Meloni che stava al loro fianco? Dov'è finita la Giorgia Meloni che sosteneva questa misura strutturale? Questa Giorgia Meloni qui noi non la dimentichiamo. Allora siamo qui a suonarle la sveglia. Perché Opzione Donna è un diritto di queste donne e lei è sparita ed è sparita anche la misura". Così la deputata del M5s Chiara Appendino a margine del flash mob davanti Montecitorio con una delegazione del Movimento Opzione Donna.

"Continueremo a lottare con loro, con atti parlamentari, con emendamenti al bilancio perché non è accettabile che questa misura che tutelava migliaia di donne venga cancellata in questo modo. Questo è uno schiaffo in faccia da una presidente del Consiglio donna a migliaia di donne e noi non lo accettiamo e qui come Movimento 5 Stelle siamo e saremo al loro fianco", conclude.

