

Roma, 14 nov (Adnkronos) - Il Pd ha presentato 1160 emendamenti alla manovra, 16 in comune con le altre opposizioni. I temi delle proposte unitarie sono: misure per la restituzione del drenaggio fiscale, estensione dell’Autorizzazione unica a tutto il territorio nazionale, proroga di Opzione donna previgente, incremento FSN destinato all’assunzione del personale paritario, salario minimo, soppressivo dell’articolo 106 (Limitazione autonomia scolastica), Irpef – estensione della No Tax area a 15.000 euro con trascinamento a 60.000 euro, soppressione aumento età pensionabile comparto sicurezza, congedi paritari, maggiorazione 70 euro Assegno unico, ripristino misure Transizione 4.0, soppressione tagli supplenze brevi, personale giustizia (precari), università – aumento Ffo per professori e ricercatori, start tax per giovani, sicurezza città finanziato con taglio protocollo Albania.



