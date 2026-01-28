Roma, 28 gen (Adnkronos) - Utilizzare "subito le somme per il Ponte sullo stretto, che comunque non potranno essere utilizzare, sospendere i tributi e approvare un grande piano per il dissesto idrogeologico". Sono le proposte per fare fronte all'emergenza maltempo in Sicilia ribadite da Elly Schlein al Tg3.
Maltempo: Schlein ribadisce, 'subito i soldi per Ponte per la Sicilia'
28 gennaio, 2026 • 18:43
