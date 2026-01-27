

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Io non sono qui per fare polemica, sono qui per dare pieno supporto a queste comunità e a questi territori". Lo dice Elly Schlein a Riposto in Sicilia a chi le chiede se la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dovuto visitare i luoghi colpiti dal ciclone Harry.

"Come Partito Democratico ci siamo dai primi giorni, attraverso i nostri parlamentari, e ho colto anch'io il primo momento utile per venire di persona a vedere coi miei occhi quello che stanno vivendo queste comunità e renderci conto di quali sono le esigenze concrete per tornare poi Parlamento a dare il nostro contributo. Chiaramente la risposta che abbiamo visto ieri l'abbiamo giudicata insufficiente e chiediamo al Governo di reperire tutte le risorse che servono. La percezione è che c'è sconforto per quanto accaduto, sta a tutta Italia, a tutti noi, stare accanto a queste comunità per non farle sentire sole. Anche da un punto di vista mediatico".

Siamo qui "per portare tutta l'attenzione dovuta perché questa non è un'emergenza di serie B. Non la consideri nessuno un'emergenza di serie B. Siamo qui per stare a fianco a queste persone, a questi amministratori, a questi territori e ci resteremo anche domani e dopodomani insieme a voi. Vi ringrazio della vostra presenza perché appunto vuol dire che qui un'attenzione c'è e deve continuare ad esserci. Noi faremo la nostra parte anche in questo".

