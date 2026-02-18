

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Oggi c'è un Consiglio dei Ministri, seguiremo attentamente quali saranno le ulteriori risposte e faremo di tutto naturalmente per fare la nostra parte. Segnalo un po' di preoccupazione perché ci sembra che su questo ciclone che ha colpito Siderno, che ha colpito la costa ionica, che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria ci sia stata meno attenzione che in altre situazioni. Siamo qui anche per tenere l'attenzione molto alta e non far sentire sole queste comunità che non possono essere lasciate sole". Lo ha detto Elly Schlein a Siderno.

"La Calabria è stata duramente colpita dal ciclone Harry qualche settimana fa, di una violenza brutale sulle, sulle coste. Siamo qui a Siderno, sappiamo che molti comuni calabresi sono stati colpiti. Abbiamo qui i sindaci, c'è anche il sindaco metropolitano di Reggio Calabria. Li ringrazio per aver da subito lavorato per dare sostegno alle popolazioni colpite, alle famiglie, alle imprese. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati, forze dell'ordine, volontari, protezione civile. Chiaramente aspettano risposte, perché così rischiano di perdere la stagione, che sarebbe un danno economico irreparabile per tutta la regione".

"Siamo qui a Siderno, stamattina siamo stati sulla piana di Sibari, che ha avuto anche i danni per il maltempo in questi ultimi giorni. Ho incontrato delle persone disperate che hanno perso tutto, che hanno ancora la memoria e i segni sul muro delle case delle alluvioni di 8 anni fa o di 18 anni fa. Non possiamo permettere che perdano fiducia nelle istituzioni. Noi siamo qui per fare la nostra parte, per far arrivare tutte le risposte che servono".

"Cosa serve in particolare? Gli aiuti alle famiglie e alle imprese. Ristori. Vuol dire che il governo nazionale -dice Schlein- deve mettere più risorse a disposizione. Le prime stanziate dopo il ciclone Harry non sono sufficienti, erano 100 milioni. I danni stimati sono 2 miliardi e mezzo dalle regioni più colpite: Sicilia, Calabria, Sardegna. Quindi bisogna trovare risorse in più. Noi proponiamo di sospendere i tributi alle famiglie e alle imprese delle zone colpite, perché non gli si può chiedere di pagare le tasse come se nulla fosse accaduto".

"Bisogna dare subito un respiro a queste famiglie, a queste imprese che stanno in grande difficoltà, alcune in ginocchio. Stamattina abbiamo visitato alcune aziende agricole che hanno perso tutto. Basta una giornata così per perdere tutto. Avete visto le voragini che qui a Siderno la violenza delle onde di 8-10 metri ha aperto lungo tutto il lungomare. Il lungomare è una risorsa essenziale non solo per la bellezza di questa terra, a cui la sua comunità è giustamente molto attaccata, ma per la sua economia. E noi dobbiamo mettere in condizione questi territori e queste imprese di ripartire prima della bella stagione, altrimenti il danno rischia di essere doppio e rischiano di portarselo avanti per altri anni".

"Noi siamo a disposizione come Partito Democratico per fare tutto il possibile a livello nazionale, ci sono qui i nostri parlamentari e rappresentanti locali, ma pure a livello regionale per dare tutto l'aiuto che serve a dare risposte in tempi certi a queste comunità".

