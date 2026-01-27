

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ci sono le urgenze, ci raccontava anche il Sindaco, a cui provvedere subito, ma c'è pure una ricostruzione a cui mettere già la testa. Servirà accompagnarli con le migliori competenze del Paese perché bisogna capire come ricostruire, come fare ripascimenti, quali opere possono mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo il dovere di proteggere i cittadini e di proteggere il territorio". Lo dice Elly Schlein a Riposto in Sicilia.

"Purtroppo l'emergenza climatica ha reso più intensi e più frequenti eventi estremi come quello che abbiamo visto con il ciclone Harry. Dobbiamo tragicamente abituarci a questo nuovo stato di cose e lavorare sulla prevenzione, che è la migliore protezione sia per i cittadini che per i territori. Chiaramente la prevenzione costa, ma non possiamo continuare a spendere dopo le emergenze quattro volte quello che spendiamo invece in prevenzione del dissesto idrogeologico e anche in adattamento ai cambiamenti climatici. Abbiamo chiesto pure di sospendere i tributi per le famiglie e per le imprese dei territori colpiti e più in generale di mettere mano ad un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico, ecco questo è quello che chiediamo".

