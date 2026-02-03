

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Anche oggi" la maggioranza ha "voluto decidere che domani si voterà in Senato su Torino. Le opposizioni hanno chiesto allora che si votasse anche sulla Sicilia, sulla Calabria e la Sardegna colpite dal ciclone Harry, e hanno detto di no. Ma allora c'è una sicurezza di serie A e una sicurezza di serie B? Non è sicurezza anche quella delle 2.000 persone che a Niscemi sono fuori dalle loro case e non hanno una risposta". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

