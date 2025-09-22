

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Anche oggi allagamenti e dispersi per il maltempo. Io non capisco come sia possibile che tre anni dopo aver approvato una mozione all’unanimità per ripristinare Italia Sicura, il Governo Meloni abbia scelto di non fare nulla di quello su cui si era impegnato anche in Aula. La nostra Italia Sicura funzionava, perché non ripartire da lì? Proprio non capisco". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

