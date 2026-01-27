

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Chiediamo alla presidenza della commissione Ambiente della Camera che vengano auditi tutti i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo. Riteniamo la risposta del governo di ieri in cdm del tutto insufficiente. Per questo vogliamo ascoltare direttamente gli amministratori locali per capire realmente l’entità del danno e trovare delle soluzioni possibili”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd della commissione Ambiente della Camera unitamente ai deputati Pd eletti nelle regioni colpite dall’uragano Harry, Sardegna, Sicilia, Basilicata e Calabria, che hanno scritto una lettera alla presidenza della commissione Ambiente per chiedere l’audizione di tutti i sindaci e amministratori locali delle regioni colpite dall’uragano Harry.

