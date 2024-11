Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per loro, avere strutture commissariali presenti, procedure per i ristori molto meno farraginose di quelle attuali, perché di fatto sono famiglie che sono in difficoltà, perdono tutto e non possono aspettare mesi e anni per avere un sostegno necessario dallo Stato". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel punto stampa a Bologna in vista delle regionali dell'Emilia-Romagna.

In Val di Zena la aspettano perché il Movimento 5 stelle ha fatto una donazione? "Noi ci siamo, abbiamo dimostrato già anche grazie alle restituzioni degli eletti, parlamentari e consiglieri, noi accantoniamo risorse da restituire alla collettività, lo facciamo da tantissimo tempo - dice -. Pensate, cento milioni da quanto il Movimento 5 stelle è entrato nelle istituzioni, e continueremo a farlo per cercare di venire incontro alle esigenze delle comunità più sofferenti, però per qualsiasi iniziativa che possa portare un beneficio alla società". "Questo non toglie nulla, la responsabilità primaria è dello Stato centrale che deve intervenire", conclude Conte.