

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il violento maltempo e l’eccezionale mareggiata che in queste ore stanno colpendo duramente la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, stanno causando danni ingenti a infrastrutture, viabilità, abitazioni, imprese locali e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Da parte mia e del Movimento 5 Stelle piena solidarietà alle comunità colpite, agli amministratori locali e pieno sostegno a tutta la macchina dei soccorsi che sta affrontando una situazione di grande difficoltà, spesso aggravata da fragilità strutturali note e da un dissesto idrogeologico che non può più essere affrontato solo in emergenza". Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

"È indispensabile che il governo nazionale e tutti gli enti coinvolti assicurino la massima attenzione e intervengano con tempestività, attivando gli strumenti necessari per garantire assistenza e sostegno alle popolazioni. Calamità come queste ricordano a tutti quanto siano prioritari interventi seri e strutturali per la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori e la difesa delle coste".

