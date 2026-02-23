

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Lo dico anche per esperienza da ex presidente del Consiglio: quando si spengono i riflettori, quello è il momento più importante, per tenere l'attenzione sempre vigile, per fare in modo che dopo il clamore mediatico, dopo le risposte dell'emergenza, non ci sia disattenzione non ci sia abbandono, senso di abbandono, perché questo è il momento più difficile per le famiglie, per gli imprenditori, per gli agricoltori che hanno subito i danni e che poi si sentono abbandonati e hanno bisogno di una risposta continua, costante, di sentire lo Stato vicino". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un punto stampa in Calabria.

"Per questo che adesso noi ci siamo, saremo nella piana di Sibari, faremo vari incontri in punta di piedi, di piedi, discretamente, ma anche orgogliosi di aver dato un piccolo contributo, perché c'è quel milione, tagliando i nostri stipendi, che abbiamo stanziato per la Calabria e per le altre regioni martoriate dal maltempo".

